De Laurentiis presenta in conferenza i ritiri estivi: le sue parole

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza per parlare dei prossimi ritiri estivi del Napoli, ma ha toccato anche altri temi.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza questo pomeriggio presso Palazzo Petrucci ed ha reso noto il punto della situazione sui ritiri che club azzurro terrà quest’estate.

“Ringrazio tutti voi, i presidenti dell’Abruzzo e della provincia autonoma di Trento. Voi vi aspettate informazioni ma è tutto in fieri il nostro lavoro e parleremo quindi dei ritiri. Poi entro la fine di maggio ci sarà una conferenza stampa sul futuro che stiamo organizzando. Volete notizie che non esistono e quindi non posso darvi, altrimenti entriamo nel cazzeggio. Mi va di essere preciso. Sicuramente ci sarà un nuovo direttore sportivo, quindi dovrebbe, speriamo, palesarsi al più presto in modo da poter agire sia in entrata che in uscita. È l’unica che vi posso dire.”

Sui ritiri afferma:

“Mia figlia Valentina farà un sopralluogo per definire tutte le ultime cose relative all’organizzazione dopo le oltre 100mila presenze dell’anno scorso. Come è normale che sia dopo lo Scudetto; tuttavia anche gli altri anni c’erano comunque 80mila, non è che siamo passati da pochi a 100mila. Bianchini oggi vi dirà anche alcuni nomi di squadre che andremo ad affrontare, alcune anche importanti. Mi dispiace per gli amici del trentino perché lì non possiamo fare amichevoli importanti per evitare anche incidenti e senza la rosa completa e quindi come sempre faremo la prima con una squadra locale e poi con una di C mentre a Castel di Sangro ci saranno amichevoli internazionali anche con tutto l’organico ed i nuovi acquisti. Poi la novità a Castel di Sangro è una piscina fantastica e mi piacerebbe inaugurarla con una pallanuoto con i giocatori.”

