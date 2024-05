Calciomercato Napoli – L’ag. di Baniya: “Stiamo parlando con gli azzurri”

Calciomercato Napoli, l’ag. di Baniya conferma i contatti col club azzurro

Calciomercato Napoli – L’ag. di Rayyan Baniya Giovanni Bia è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, rilasciando alcune dichiarazioni sul difensore che è stato accostato al Napoli già in passato e che attualmente è al Trabzonspor.

Calciomercato Napoli, l’agente di Baniya:

“Baniya? E’ stato convocato anche della nazionale turca, è sulla bocca di tanti. Al momento non su quella di De Laurentiis, nel senso che stiamo iniziando a chiacchierare, ma non c’è nulla di concreto. Piaceva tantissimo a Giuntoli. Non so se il Napoli sia ancora interessato a lui, vedremo.

E’ come Bremer, non eccelso tecnicamente, ma può giocare sia a destra che a sinistra e la difesa a 3 è una manna che cade dal cielo perchè Baniya è velocissimo. E’ nato in Italia, da mamma turca, per cui ha le sembianze dei turchi, ma fa ridere perchè poi parla con l’accento bolognese”.

