Osimhen salta la Fiorentina, non recupera dall’affaticamento

Osimhen salta la sfida con la Fiorentina, le ultime

Victor Osimhen non ce la fa a recuperare per la sfidaha contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri ha svolto soltanto terapie a causa di un altro affaticamento muscolare e stando a quanto

riferito da Sky Sport, il centravanti del Napoli non riuscirà a recuperare.

A quanto pare, anche oggi l’ex Lille non si è allenato in gruppo e corre sempre più spedito verso il forfait nel match del Franchi. Si tratterà della diciassettesima volta in stagione che Osimhen salterà una partita. Troppo spesso ai box, al bomber nigeriano manca una sola partita prima della fine della sua avventura in azzurro.

