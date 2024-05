Napoli su Luis Alberto, la Lazio ha fissato il prezzo

Il Napoli starebbe pensando al centrocampista della Lazio Luis Alberto; il club biancoceleste avrebbe fissato il prezzo.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio il Napoli avrebbe un interesse per Luis Alberto. La Lazio avrebbe dunque fissato il prezzo del centrocampista argentino che sarebbe di 15 milioni.

Di seguito ecco quanto si legge su Sky Sport:

“Il Napoli si è mosso per Luis Alberto. Il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni alla Lazio per il centrocampista spagnolo. La richiesta dei biancocelesti è di 15 milioni. Pista al momento difficile da percorrere, almeno per il Napoli. Come ormai noto, il centrocampista ha già annunciato di non voler proseguire alla Lazio nella prossima stagione. Il Napoli si è mosso per lui, ma al momento l’operazione sembra difficile. Intanto lo spagnolo si è allenato regolarmente a Formello, dopo l’esclusione punitiva dai convocati in occasione dell’ultima partita con l’Empoli.”

