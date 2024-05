Bologna, futuro di Thiago Motta incerto: incontro in settimana

Nel corso della settimana dovrebbe avvenire un incontro per discutere il futuro del tecnico del Bologna Thiago Motta.

Con Thiago Motta il Bologna ha raggiunto la sua prima Champions League; il club sarà anche impegnata domani nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Ma quale sarà il futuro del tecnico? Secondo Tuttomercatoweb ci sarà un incontro a breve proprio per parlare di ciò:

“Secondo quanto raccolto da TMW, l’atteso vertice dal quale uscirà il destino di Motta si terrà già in questa settimana. A partecipare, oltre all’allenatore italo-brasiliano, saranno gli stati generali del club al gran completo, da Joey Saputo all’ad Fenucci, al responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e al direttore sportivo Marco Di Vaio.

Che farà Motta? Juve alla finestra. In quella sede, l’ex centrocampista chiarirà le sue intenzioni. Probabile che Saputo tenti l’ultimo affondo per convincerlo a restare, da capire cosa il tycoon canadese metterà sul piatto. Alla finestra c’è sempre la Juventus, che domani è impegnata in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e deve a sua volta sciogliere le riserve sulla separazione da Massimiliano Allegri, ma ha da tempo individuato in Motta il nome giusto per prendere il posto del livornese e guidare il nuovo corso.”