Simeone – Manca ufficialità, ma si aggrega per Verona

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, oggi verrà depositato il contratto che lega Simeone al Napoli

Il neo acquisto azzurro, Giovanni Simeone, non è stato ancora ufficializzato dal Napoli. Il figlio d’arte ha superato ieri le visite mediche a Villa Stuart ed ha raggiunto i nuovi compagni di squadra a Castel Volturno, ecco quanto riporta il quotidiano:



“Oggi sarà depositato il suo contratto, verrà il tempo degli annunci e potrà aggregarsi alla trasferta al Bentegodi, in un Ferragosto anomalo, vissuto per la prima volta in maglia azzurra, da ex del Verona“.