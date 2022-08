Fabrizio Romano su Twitter: “Napoli vicino a chiudere per Ndombele e Navas”

Secondo Fabrizio Romano, il Napoli è vicino alla chiusura di più operazioni di mercato. Si avvicina dunque l’arrivo di Ndombele dal Tottenham, quello di Keylor Navas dal PSG e l’addio all’azzurro da parte di Fabian Ruiz con destinazione Parigi.

Napoli are working to complete Tanguy Ndombele deal next week. Verbal agreement in place with Tottenham on loan with buy option, details still discussed with the agents on personal terms 🚨⚪️ #THFC

Napoli are also optimistic for Keylor Navas… and then Fabian Ruiz to PSG, soon. pic.twitter.com/BVBObno2OO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2022