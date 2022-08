Verona-Napoli, Spalletti potrebbe escludere Meret e Fabian Ruiz

Verona-Napoli si avvicina, Spalletti pensa alle esclusioni di Fabian Ruiz e Meret

Verona-Napoli è sempre più vicina ed è già tempo di scelte difficili per Luciano Spalletti, che potrebbe decidere di tenere fuori sia Fabian Ruiz che Meret. Secondo a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, per i due azzurri c’è la possibilità concreta di restare fuori dall’undici titolare. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Fabian Ruiz ha più di una promessa con il Psg, Meret è senza parole, e a Verona qualcosa può succedere. Per esempio, che giochi Sirigu tra i pali (maglia numero 30) e Zielinski terzo di centrocampo: sono supposizioni, per il momento, fondate sugli stati d’animo di calciatori coinvolti in vicende di mercato chiaramente stressanti”.

