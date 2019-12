SSC Napoli, il report dell’allenamento: si ferma Mertens

Il belga non si è allenato a Castelvolturno. Il calciatore colpito da uno stato febbrile.

Il sito ufficiale della Ssc Napoli ha pubblicato il report della seduta pomeridiana di allenamento:

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto una partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con esercitazioni a tiro. Allan ha fatto terapie. Milik ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Tonelli. Mertens non si è allenato per un attacco influenzale“.

