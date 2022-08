Napoli, le presunte alternative in caso non arrivi Raspadori

Il Napoli avrebbe già pensato ad alcune alternative nel caso in cui Giacomo Raspadori non dovesse arrivare.

La trattativa tra Napoli e Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori in azzurro continua. Tuttavia non è ancora stato trovato l’accordo perfetto per entrambi i club. Il Corriere dello Sport si concentra sul mercato del Napoli: Raspadori rimane una delle priorità del club, ma in caso il suo arrivo non si dovesse verificare ci sarebbero già delle alternative. Il quotidiano infatti riporta che la Società partenopea avrebbe già pensato ad altre tre opzioni.

“Se l’opzione Raspadori dovesse cadere, allora a quel punto il mantra rimarrebbe il 4-3-3, Zielinski sarebbe un terzo di centrocampo nel quale servirebbero sei interpreti e senza Fabian ne mancherebbe uno: quindi largo a Ndombele (25) del Tottenham o anche a Barak (27) del Verona oppure – addirittura – a Szoboszlai (21) che costerebbe più o meno gli stessi soldi in arrivo dalla Francia o probabilmente qualcosina in più.”

