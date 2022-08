Biglietti Napoli-Monza, polemica per i prezzi: ritenuti troppo alti

Il prezzo dei biglietti per la sfida tra Napoli e Monza sarebbe ritenuto troppo alto ed avrebbe dato il via ad una polemica.

Nella giornata di ieri la SSC Napoli ha messo in vendita i biglietti per la sfida contro il Monza. Si tratta della prima sfida casalinga degli azzurri, che dopo la pausa estiva potranno finalmente tornare nel loro stadio del cuore. La SSC Napoli ha ovviamente riportato tutti i dettagli relativi ai biglietti sul proprio sito ufficiale, ma a quanto pare il prezzo dei vari settori avrebbe scatenato qualche polemica.

La questione è stata riportata dal Corriere del Mezzogiorno, che si è soffermato brevemente anche sul mercato azzurro.

“Ancora prezzi ritenuti troppo onerosi. Un modo, forse, anche per salvaguardare gli abbonati che ad una prima stima sono 5.000. C’è rabbia: è inutile nasconderlo, anche per un mercato che non scalda i cuori dopo le partenze e gli addii dei big che hanno fatto la storia recente del Napoli.”

