La Juve telefona Simeone, ma è già chiusa col Napoli

Corriere dello Sport – Juve: telefonata a Simeone, ma è già chiusa col Napoli.

Giovanni Simeone è ad un passo dalla chiusura con il Napoli. Tuttavia, nelle ultime ore è si è fatta viva la Juventus, che ha telefonato l’entourage del calciatore per chiedere informazioni a riguardo. Nonostante la lunga attesa, però, sembrerebbe finalmente arrivata l’ora di Giovanni in maglia azzurra.

“Mancano come sempre gli spiccioli dei dettagli, quelli che contribuiscono ad alimentare il pathos arricchito dall’irruzione della Juventus che con una telefonata si è informata. Ma se ADL stamattina decide di metterci l’utlima firma, partirà il protocollo classico: controlli a Villa Stuart, trasferimento a Castel Voltuno e poi la Napoli-Verona in aereo.

Napoli e Verona hanno si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula: “Prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal Monza per Petagna, partito in serata, verranno ricollocati con un clic sul conto del Verona, al quale andranno – eventualmente – gli altri 12 milioni di euro che tra un anno arriveranno dalla Brianza”.

