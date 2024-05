Conte ha incontrato il Napoli ed ha fatto due richieste

Il Corriere dello Sport ha svelato cosa sarebbe successo nell’incontro tra il Napoli ed Antonio Conte che sarebbe avvenuto sabato.

Lo scorso sabato ci sarebbe stato un incontro tra il Napoli ed Antonio Conte, che avrebbe fatto due richieste al club.

Ne parla Il Corriere dello Sport:

“Sullo sfondo, comunque in cima, resta Antonio Conte, un antico pallino di De Laurentiis, già cercato a ottobre per sostituire Garcia. Oggi i tempi sarebbero maturi. Il presidente riflette, attende, resta sereno: ieri, a margine dell’Assemblea di Lega a Roma, ha sorriso e glissato ai cronisti che gli chiedevano chi fosse in pole tra Gasperini, Conte e Italiano per la panchina del Napoli. Conte apre, sabato scorso c’è già stato un incontro con la dirigenza, la trattativa sarebbe molto più impegnativa da un punto di vista economico (soprattutto senza la partecipazione alla prossima Champions League) ma il Napoli resta una società solida e, nel caso, proverà ad accontentarlo. La richiesta di Conte è di 8 milioni, tra domanda e offerta ne ballano due. Sono giorni decisivi, De Laurentiis riflette, consapevole delle richieste dell’allenatore: in primis un progetto ambizioso, cosa che il presidente sta disegnando insieme con il nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, in attesa di ufficializzare il suo ingresso nel club.”

