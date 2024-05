Sky Sport – Conte in stand-by, ADL vuole aspettare prima Gasperini

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, ci sono stati nuovi contatti con Gian Piero Gasperini. Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe essere intenzionato ad aspettare l’allenatore dell’Atalanta, il quale solamente a fine stagione, avrà modo di confrontarsi con il suo attuale club e decidere sul da farsi. In tutto ciò, il Napoli non mette da parte l’interesse per Antonio Conte, che rimane un potenziale erede di Calzona. Tuttavia, a frenare il presidente azzurro, sono le richieste elevate dell’ex Inter, che determinano anche acquisti di un certo spessore. Da non dimenticare anche le candidature di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, soluzioni valutate da tempo.

