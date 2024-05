Corriere dello Sport – Calzona ha già scelto la formazione: due big assenti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle scelte di formazione di Francesco Calzona. Contro la Fiorentina mancheranno Osimhen e Zielinski, ma il tecnico non rinuncia a puntare sui soliti titolari, per cercare di accaparrare in extremis un posto europeo.

Si parte da Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo rivedremo Cajuste, con Lobotka e Anguissa. In avanti Raspadori sembrerebbe essere più avanti rispetto a Simeone, poi Kvaratskhelia e Politano per completare il tridente.

