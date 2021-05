Napoli-Hellas Verona, Koulibaly potrebbe tornare in panchina

Per la sfida tra Napoli ed Hellas Verona, Kalidou Koulibaly potrebbe tornare in panchina.

Il Napoli sfiderà l’Hellas Verona domenica 23 maggio, la gara sarà l’ultima di questa stagione di campionato. Per tale occasione Kalidou Koulibaly, difensore azzurro, potrebbe tornare nella lista dei convocati. Fino alla scorsa gare il senegalese non appariva nell’elenco a causa di un’infortunio alla gamba destra, ma a quanto pare la situazione sarebbe in miglioramento. A riportare la noticia ci ha pensato Tuttosport, che si sofferma anche su chi potrebbe scendere in campo:

“L’unico vero dubbio riguarda il lato destro dell’attacco, con Lozano in vantaggio rispetto a Politano, perché il Verona concede molto spazio agli avversari in retrovia. Il resto della squadra dovrebbe essere quella che aveva inviato a Firenze, con un rinforzo in più sulla panchina: dovrebbe tornare in lista anche Koulibaly.”

