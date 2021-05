Allegri-Napoli: contatti in corso, c’è già un principio d’accordo tra le parti

Allegri-Napoli, contatti in corso: principio d’accordo tra le parti

Allegri-Napoli, contatti in corso, il tecnico sempre più vicino al club partenopeo per la prossima stagione, secondo Tuttomercatoweb.com. Contatti in corso, ci sarebbe già un principio di accordo tra le parti. Manca ancora la fumata bianca, serviranno ancora alcuni giorni per arrivare, eventualmente, ad un intesa totale. Ma oggi si è registrata la volontà di entrambi. Il club di De Laurentiis prova ad avvicinarsi ulteriormente al tecnico livornese. Allegri-Napoli, avanti, a piccoli passi…

