Alvino sul prossimo allenatore del Napoli: “A breve l’annuncio”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato del futuro allenatore del Napoli ai microfoni di “Radio Gol”.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a “Radio Gol”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Alvino ha parlato dell’allenatore che prenderà il posto di Gattuso, di cui al momento non ci sono notizie ufficiali. Tuttavia secondo lui manca davvero poco all’annuncio di De Laurentiis.

“Non credo che il Presidente annuncerà il prossimo allenatore a giugno, bensì lo farà molto prima. La sua prossima scelta accadrà in settimana. De Laurentiis non è un tipo a cui piace aspettare, ricordo che Ancelotti firmo dal Canada. Allegri mi piacerebbe. Gattuso non farà nessuna conferenza, ha ancora un contratto con il Napoli ed è molto corretto.”

