Gattuso, l’interesse da parte della Fiorentina diminuisce: ecco perché

Secondo il Corriere fiorentino, l’interesse per Gennaro Gattuso da parte della Fiorentina sarebbe diminuito.

Sembra certo l’addio di Gennaro al Napoli alla fine di questa stagione di campionato, ma il futuro tecnico calabrese è ancora incerto. Tra i tanti club che hanno mostrato un interesse verso di lui c’è anche la Fiorentina, ma stando a quanto riportato dal Corriere fiorentino la situazione sarebbe mutata. Il quotidiano svela infatti che l’interesse sarebbe diminuito e spiega anche il motivo di ciò.

“Dopo i primi contatti avviati da Barone era intervenuto era intervenuto in prima persona per convincere il tecnico. Un colloquio positivo che, prima della brusca frenata di lunedì, sembrava aver posto le basi per l’intesa. Poi i diverbi di domenica e la voglia di Ringhio di aspettare gli sviluppi di un effetto domino. Da qui le voci sulla Lazio e sulla Juventus. Una frenata che non è piaciuta ai dirigenti della Fiorentina che però, grazie al lavoro di Pradè, stanno comunque tenendo in piedi la trattativa. Le sensazioni, va detto, non sono positive.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino sul prossimo allenatore del Napoli: “A breve l’annuncio”

Napoli-Hellas Verona, Koulibaly potrebbe tornare in panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Gaza 230 morti, 65 erano bambini