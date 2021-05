Calciomercato, non solo il Napoli su De Paul: tutti i club interessati

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, non avrebbe suscitato solo l’interesse del Napoli, ma anche di altri club italiani.

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul sarebbe obiettivo di mercato di alcuni grandi club di Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport il club che avrebbe un interesse maggiore sarebbe il Milan.

A tal proposito il quotidiano riporta:

“Il Milan intanto starebbe già pensando a come cautelarsi, Rodrigo De Paul sarebbe il primo nome sulla lista di Maldini e soci. Le ultime indiscrezioni sull’argentino riportavano come l’Udinese abbia fissato il prezzo del suo capitano: 40 milioni di euro. Cifra altissima per qualunque squadra, vista la crisi economica generata dal Covid-19.”

Successivamente il quotidiano parla degli altri club interessati a De Paul:

“Stando sempre alle ultime voci su De Paul e il Milan. Va registrato però anche l’interesse del Napoli, stregato dai numeri del ragazzo: ben 9 goal e 10 assist in questa stagione. Un’altra squadra quindi è alla finestra per l’argentino, oltre alla società di De Laurentiis e il Milan, anche Juventus e Inter restano vigili sul calciatore. Sarà un’altra estate calda per Rodrigo De Paul, ancora una volta, molto probabilmente, uomo mercato.”

