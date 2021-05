Primavera 2, il Napoli si prepara a scendere in campo contro la Salernitana

Il Napoli Primavera si preparare ad affrontare la Salernitana in un derby tutto campano.

Sabato 22 maggio alle ore 15:00 i ragazzi della Primavera del Napoli, guidati da Emmanuel Cascione, sfideranno la Salernitana allenata da Gianluca Procopio. Gli azzurrini arrivano da due sconfitte contro Lecce e Crotone, dunque la vittoria manca ormai da tempo, anche se si trovano al terzo posto della classifica. Anche la Salernitana vorrà vincere per dimenticare l’ultima gara disputata: quella contro il Cosenza, conclusasi con una netta sconfitta in casa per 4-1. Attualmente i granata solo ultimi in classifica. La gara si giocherà al Centro Sportivo Piccolo di Cercola.

