Napoli, De Laurentiis proroga la cassa integrazione per 20 dipendenti

Quando il calcio s’è fermato, ad inizio marzo scorso, Aurelio De Laurentiis fu uno dei primi a prendere la decisione di mettere in cassa integrazione alcuni dei suoi dipendenti ‘semplici’.

Tale periodo ora è stato allungato, come riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “È stata prorogata fino al primo agosto la cassa integrazione per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, una ventina di persone tra magazzinieri, amministrativisti e altre mansioni”. Una decisione che a questo punto è sembrata inevitabile per il presidente del Napoli, che ha agito dunque di conseguenza.

