Tuttosport – Italiano, ultima al Franchi: facile immaginare la commozione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’ultima sfida di Vincenzo Italiano allo Stadio Artemio Franchi, come allenatore della Fiorentina. L’allenatore vuole chiudere in bellezza l’anno e portare la squadra alla conquista dell’ottavo posto e con la Conference League 2024/25.

Il grande sogno sarà quello di tornare a casa con un trofeo, perché la Fiorentina si giocherà la finale ad Atene di Conference League, contro l’Olympiacos il 29 maggio. Il tecnico nella giornata di ieri non ha svolto nessuna conferenza stampa, lo farà al termine della gara e poi mercoledì prossimo al Viola Park, per il Media Day organizzato dalla UEFA. Scontato pensare alla commozione che lo accompagnerà in queste settimane, come al fatto che in molti lo rimpiangeranno a Firenze.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

