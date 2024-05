La Gazzetta dello Sport – Martinez Quarta nel mirino, non rinnoverà con la Fiorentina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla sfida di oggi tra Fiorentina e Napoli. Partita interessante anche sotto il profilo del mercato, perché nel mirino di Manna c’è da tempo Lucas Martinez Quarta. Il ds è interessato alla sua situazione contrattuale, poiché è in scadenza nel 2025 e non è intenzionato rinnovare con i Viola.

Inoltre, il suo agente è atteso in città nelle prossime ore, e il match con il Napoli è proprio un’occasione d’oro per i due club, in modo che possano impostare l’affare per il difensore. L’argentino vale circa 10 milioni di euro, e gli ottimi rapporti fra le due società, danno fiducia.

