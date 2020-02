Del Genio punge Conte: “Facciamo cambio organico?”

In diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato l’intervista post-partita di Antonio Conte.

Nel corso della trasmissione “4-4-2”, Del Genio ha sottolineato un aspetto dell’intervista rilasciata da Conte ai microfoni Rai. Il tecnico nerazzurro ha affermato che la rosa del Napoli è seconda in Serie A solo a quella della Juventus lasciando quindi intendere che il gruppo azzurro ha un valore superiore a quello del club di appartenenza. Proprio su questo punto il giornalista napoletano non ci sta ed ha invitato Conte a non prendere in giro il competente popolo partenopeo proponendo uno scambio: “Mister facciamo cambio organico?”. Il protagonista del filo diretto sulla radio ufficiale della SSC Napoli, come suo solito, ha anche spiegato le motivazioni della sua critica battendo sul fatto che Conte ha a disposizione un attaccante da 80 milioni oltre a calciatori con curriculum europeo e dal profilo vincente. Non ultimo Eriksen, che giocava titolare nel Tottenham finalista di Champions.

