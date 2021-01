Calciomercato – Napoli su Tierney, laterale scozzese in forza all’Arsenal

Calciomercato – Il Napoli è in cerca di un laterale basso. L’operazione verrebbe avviata solo in caso di cessione di uno degli esterni adesso in rosa. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, la società di De Laurentiis potrebbe tornare su Kieran Tierney, terzino scozzese classe ’97 in forza all’Arsenal. Il club azzurro è pronto a tornare alla carica per l’esterno cercato anche in estate.

