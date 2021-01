Napoli su Boga, De Zerbi a Sky: “Potrebbe andare via, vuole giocare in Europa”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato di possibili partenze che indebolirebbero la sua squadra

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky soffermandosi sul proseguo della sua avventura in neroverde. Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico ha annunciato che il mancato piazzamento utile per l’accesso in Europa potrebbe mettere la parola fine ad un ciclo:

“E’ ciò che credo. Abbiamo tanti giocatori di qualità, e se non raggiungi un risultato incredibile come l’Europa poi giocatori come Berardi, Locatelli e Boga ambiscono ad andare a giocare le coppe. Penso questo, ma non deve esserci paura di iniziare con un nuovo ciclo come abbiamo fatto tre anni fa”.

