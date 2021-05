Napoli, svelato il motivo della visita di De Laurentiis a Castel Volturno

Il quotidiano Tuttosport svela perché nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si trovava a Castel Volturno.

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis era a Castel Volturno per ragioni non molto chiare. Tuttavia a riportare il motivo della visita del Presidente al Training Center di Caserta ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano De Laurentiis sarebbe andato lì in quanto avrebbe in programma un restyling della sede.

“Ieri mattina De Laurentiis è stato al Training Center di Castelvolturno per un sopralluogo necessario ad organizzare un restyling all’interno della sede, poi doveva spostarsi in barca a Capri”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pizarro: “Se Spalletti mi chiamasse per lo staff del Napoli accetterei”

Napoli, Meret andrà agli Europei, resta in dubbio Politano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Media, nozze ‘in segreto’ tra Boris Johnson e Carrie Symonds