Pizarro: “Se Spalletti mi chiamasse per lo staff del Napoli accetterei”

David Pizarro ha affermato che accetterebbe con piacere l’invito a far parte dello staff del Napoli da parte di Spalletti.

Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli, avrebbe pensato a David Pizarro come uno dei componenti del proprio staff. L’ex centrocampista cileno ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero: egli dichiara di non aver ricevuto alcuna chiamata, ma se quest’ultima dovesse avvenire non ci penserebbe due volte ad accettare.

Ecco le sue parole:

“Con Spalletti ho trascorso quattro anni ed ha un modo unico di preparare le gare. In campo accadeva ciò che lui diceva durante la settimana. Non mi ha chiamato per far parte del suo staff, ma se lo facesse ci andrei. Sto facendo il corso per diventare allenatore, quindi sarebbe un’esperienza che mi formerà. Luciano ha invitato i partecipanti di questo corso a casa sua, ma non mi ha chiesto niente.”

