Primavera Napoli: play off per gli azzurrini che vincono contro lo Spezia

Il Napoli Primavera batte lo Spezia in trasferta e si aggiudica i play off.

Al centro sportivo Bruno Ferdeghini il Napoli Primavera vince contro lo Spezia per 0-1. I ragazzi guidati da Emmanuel Cascione vanno vicino al vantaggio più volte durante il primo tempo, ma solo nella ripresa trovano la rete con Labriola. Sarà l’unico gol della partita, ma sufficiente per il Napoli che può accedere così ai play off.

Il 12 giugno dunque gli azzurrini disputeranno la semifinale dei play off e dovranno sfidare il Parma. L’altra gara invece avrà come protagoniste Lecce e Cremonese.

Anche la SSC Napoli si congratula con la squadra di Cascione per il traguardo raggiunto:

