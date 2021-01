Napoli, c’è pessimismo per Osimhen! Si allungano i tempi per il rientro del nigeriano

Napoli, si allungano i tempi di recupero per Victor Osimhen

Cattive notizie quelle che riguardano l’attaccante Victor Osimhen. Fermo da due mesi per un infortunio alla spalla che ha avuto conseguenze anche sul braccio, il nigeriano non rientrerà a breve. Secondo quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatore ha avuto alcuni problemi post-infortunio e soprattutto dopo le terapie e in questo momento continua ad avvertire un forte fastidio. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma la radio ufficiale, complice anche lo stop per la positività al covid-19 riscontrata negli ultimi giorni del 2020, riferisce che potrebbe volerci ancora qualche mese.

