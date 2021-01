VIDEO – Siparietto social, Insigne massaggia la caviglia di Mertens: “Così domenica giochi di sicuro”

Siparietto sui social tra Insigne e Mertens, ancora alle prese con un fastidio alla caviglia

Ultime calcio Napoli – Siparietto sui social tra Insigne e Mertens. Dries Mertens si prepara a tornare in campo per dare il suo apporto alla squadra che sta attraversando un periodo difficile. Sui social il belga ha pubblicato una storia esilarante in cui si vede il capitano azzurro Lorenzo Insigne mentre gli massaggia la caviglia. Scherzando, poi, il numero 24 azzurro ha aggiunto: “Così domenica giochi di sicuro!”

