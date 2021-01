Napoli, il report: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, Mertens personalizzato e parte in gruppo

Napoli, il report dell’allenamento dal Training Center

Napoli, il report dell’allenamento. Dopo il successo di ieri a Udine, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli per l’ottavo di finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo Stadio Maradona (ore 17.45).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Friuli hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli.

Di seguito esercizi di passing drill, seduta tecnica e partitina a campo ridotto.

Mertens ha svolto parte dell’allenamento personalizzato e parte in gruppo.

