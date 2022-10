Rientro Anguissa, Alvino: “Da Castel Volturno trapela una notizia”

Rientro Anguissa, Alvino sui tempi di recupero

Rientro Anguissa, ne ha parlato Carlo Alvino in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Difficile fare previsioni su Anguissa, dalle segrete stanze di Castel Volturno trapelano notizie su un arruolabile Anguissa per la partita con i Rangers e non con la Roma – riguardo la maglia numero 10 di Maradona, Alvino si esprime così – “La 10 di Maradona non si tocca e resterà la ancora per duemila anni ritirata. Kvaradona è blasfemia, è un calciatore incredibile che ha dimostrato ancora soltanto il 15% secondo me. La maglia numero 10 di Maradona però è stata giustamente ritirata e non va toccata. Dispiace per le generazione future”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo nella Top 11 Serie A 2021/22: su Instagram ringrazia squadra e staff Napoli

Gasperini: “Non possiamo lottare per lo scudetto, ma puntiamo alla Coppa Italia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici