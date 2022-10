Liverpool, serio infortunio per Diego Jota: salta il Napoli e i Mondiali

Liverpool, infortunio Diogo Jota

Serio infortunio per Diogo Jota del Liverpool, avvenuto durante la sfida contro il Manchester City, l’attaccante nei minuti di recupero è uscito in barella per un infortunio al polpaccio.

A distanza di giorni Jurgen Klopp ha confermato che il problema al polpaccio riportato dal portoghese è molto serio, di fatto dovrà dire addio alla partecipazione ai Mondiali Qatar 2022 col Portogallo. Per tanto l’attaccante salterà anche la sfida di Champions League contro il Napoli, prevista per il 1° di novembre.

