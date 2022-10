UFFICIALE – Roma-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania

Ufficiale, Roma-Napoli vietata ai residenti in Campania

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’As Roma ha comunicato che a partire da oggi saranno in vendita i biglietti per la sfida contro il Napoli. Come era stato già anticipato, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti in Campania. Ecco quanto apparso sul sito ufficiale del club giallorosso:

“La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Come da restrizione Prefettizia, vige il divieto di acquisto per Residenti in Campania, compresi i fidelizzati

Come da disposizioni del GOS, vige la vendita esclusiva su canale web vivaticket.com con l’obbligo di inserimento Fidelity Card

Intero settore Ospiti: € 50,00 (non cedibile)

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.asroma.com/it/biglietti/regolamento-stadio”