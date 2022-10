Napoli, Giuntoli ha incontrato l’agente di Politano

Il Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha incontrato Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano.

Cristiano Giuntoli ha incontrato Mario Giuffredi, l’agente dell’attaccante del Napoli Matteo Politano. Il giocatore sembrava voler andar via dal club la scorsa estate, ma fortunatamente attualmente la situazione sembrerebbe completamente diversa.

Il quotidiano Repubblica si concentra sulla situazione:

“Nei giorni scorsi c’è stato un colloquio tra Giuntoli e il suo procuratore, Mario Giuffredi, che assiste, oltre a Mario Rui, anche Matteo Politano. L’attaccante sembrava sul punto di andar via in estate, ma la situazione è cambiata in pochi mesi: è un altro punto di riferimento che il Napoli non vuole perdere.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo nella Top 11 Serie A 2021/22: su Instagram ringrazia squadra e staff Napoli

Rientro Anguissa, Alvino: “Da Castel Volturno trapela una notizia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici