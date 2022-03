Niente Mondiale per Victor Osimhen, caos in Nigeria

Il Mattino – Niente Mondiale per Victor Osimhen: si scatena il caos in Nigeria.

“Osimhen eliminato, caos in Nigeria”, scrive oggi il quotidiano. Dunque niente Mondiale per la Nigeria di Victor Osimhen. Tuttavia, il finale amaro contro il Ghana non ha avuto un riscontro consueto. In seguito al triplice fischio dell’arbitro la reazione smisurata dei tifosi di casa ha scatenato il terrore, riversandosi in campo e mettendo a ferro e fuoco l’intero impianto.

