Napoli-Inter, Mazzarri promosso dai maggiori quotidiani

Nonostante la sconfitta contro l’Inter il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato promosso dai maggiori quotidiani.

Il giorno dopo la sconfitta del Napoli contro l’Inter il tecnico azzurro Walter Mazzarri è stato comunque promosso nelle pagelle dei quotidiani.

Di seguito i voti:

Corriere della Sera – 6,5: “Resistenza illuminata, con una squadra che occupa bene il campo. Anche dopo l’espulsione il Napoli non perde le distanze, ma la missione di arrivare ai rigori fallisce. E lui esce in anticipo.”

Corriere dello Sport – 6: “Conferma l’assetto nuovo, con la difesa a tre/cinque, e risolve l’ennesima emergenza spostando Mazzocchi e lanciando Zerbin. E soprattutto ritrova una squadra di nuovo lucida, con anima e carattere, nonostante una fase offensiva da rivedere (il cambio di Kvara non convince proprio): Napoli compatto ma poco produttivo, che però mantiene i nervi saldi fino al colpo del Toro. A lui, invece, i nervi saltano con l’espulsione di Simeone; e poi va via dopo il gol e salta la premiazione in segno di protesta. Peccato: i suoi avrebbero meritato la presenza. Scene che ricordano Pechino 2012. I vecchi tempi che ogni tanto, allora, ritornano.”

TuttoSport – 6,5: “Il Napoli interpreta bene la gara che cambia inevitabilmente dopo l’espulsione. Ma le due partite in Arabia rappresentano un nuovo avvio.”

Gazzetta dello Sport – 6,5: “Se la gioca con le armi che ha e alla fine incarta pure una volpe come Simone: difende a 5, ma quando imposta è quasi un 4-1-4-1 che non dà punti di riferimento. Un altro rosso gli toglie la Supercoppa.”

