Caserta, vergognoso furto all’interno dello stadio. A rischio Casertana-Catania

Caserta, raid allo stadio Pinto

Come riportato dal portale TuttoC.com, nella notte è stato effettuato un raid all’interno dello stadio Alberto Pinto di Caserta. Ignoti si sono introdotti negli spogliatoi tafugando il materiale tecnico del team rossublù, portando via divise, scarpette e altro materiale. La Casertana ha chiesto alla Lega di Serie C la possiblità di rinviare il match contro il Catania, ipotesi che difficilmente verrà accolta. Il club casertano è alla ricerca di una rapida soluzione, per scongiurare la sconfitta a tavolino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moncalvo: “Juventus, scontro tra Agnelli ed Elkann. Debiti? Almeno 600 milioni”

Napoli, il Torino spinge per Lobotka. Ipotesi prestito secco

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuova scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 4.7