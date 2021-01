Napoli, il Torino spinge per Lobotka. Ipotesi prestito secco

Napoli, il Torino in pressing su Lobotka

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino continua a spingere per il centrocapista del Napoli Lobotka. Il ds granata Vagnati, avrebbe fissato un incontro con Cristiano Giuntoli per capire come definire l’operazione. Il Napoli cederebbe il suo centrocampista solo attraverso un prestito secco, mentre i granata chiedono di inserire un diritto di riscatto. L’intenzione del Torino è quella di chiudere quanto prima, in modo da poter dare a Giampaolo il giusto rinfornzo per la mediana granata.

