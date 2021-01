Calciomercato, Emerson Palmieri e Firpo obiettivi azzurri

Il Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ha come obiettivo nel mercato di Gennaio uno tra Emerson Palmieri e Firpo. Ma il club azzurro è stato chiaro, bisogna prima cedere. Nella lista dei partenti ci sono Ghoulam e Malcuit, per i quali però al momento non c’è nessuna offerta ufficiale ma solo qualche timido interessamento di alcuni club. Il primo è stato usato con il contagocce da Gattuso, mentre l’ex Lille al momento sembrerebbe fuori dal progetto del tecnico azzurro. Sia per Palmieri che per Firpo il Napoli farebbe un’operazione in stile Bakayoko, ovvero un prestito oneroso.

