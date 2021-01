NOVARA – Primavera 3: via mister Zanetti, ecco il sostituto

NOVARA – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Novara calcio cambia il tecnico della Primavera.

Infatti, in luogo di Sergio Zanetti, il nuovo mister dei piemontesi sarà Erminio Russo che guiderà i suoi 2002/2003 nel prossimo campionato Primavera 3 pronto a ripartire il 20 febbraio.

Ecco il comunicato ufficiale del Novara calcio:

“La Società Novara Calcio comunica che il ruolo di allenatore della formazione Primavera 3 sarà ricoperto da Erminio Russo, a cui va un grande in bocca al lupo per la nuova avventura. La Società comunica inoltre di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Sergio Zanetti, che lascia il ruolo per motivi personali.

Il Club azzurro vuole ringraziare il Sig. Zanetti per l’impegno profuso nel periodo trascorso a Novara e desidera augurargli il meglio per il prosieguo della carriera.”