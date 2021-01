Udinese-Napoli, Gattuso lancia Rrahmani titolare. La probabile formazione

Udinese-Napoli, Gattuso ha scelto

Gennaro Gattuso ha già pronta la formazione da schierare oggi alle 15:00 contro l’Udinese, dove verranno presentate diverse novità rispetto l’ultima giornata. In porta torna Meret titolare, con Ospina che avrà un turno di riposo. In difesa spazio all’esordio da titolare per Rrahmani, che farà coppia con Manolas. Sugli esterni Di Lorenzo confermato a destra, mentre a sinistra Hysaj torna titolare. A centrocampo confermata la coppia Fabian Ruiz-Bakayoko, con Demme inizialmente in panchina. In attacco scelte quasi obbligate per Gattuso, con Petagna che torna titolare. Alle sue spalle agirà Zielinski, con Lozano e Insigne sugli esterni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Emerson Palmieri e Firpo nel mirino. Ma bisogna prima cedere

PARMA – Mercato: l’ultima idea si chiama MBUKU

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, oltre 583 mila i vaccinati finora in Italia