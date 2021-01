L’Altra Campania – Punto d’oro della Turris, risorge la Casertana

Riparte la serie C dopo la lunga sosta e non sono mancate sorprese, per le nostre campane. La Turris pareggia a Bari, l’Avellino a Teramo, mentre la Casertana vince contro il Catania.

Serie A

Il Benevento tiene botta un tempo, poi crolla 4-1 contro l’Atalanta, sotto i colpi di Ilicic. La squadra di Inzaghi, incerottata come non mai subisce una sconfitta sonora quanto immeritata. Gli orobici partono con il piede a manetta con Montipò che para qualsiasi cosa ma deve arrendersi al destro dello sloveno alla mezz’ora. Nell’Intervallo Inzaghi passa alla difesa a 3 inserendo l’esordiente Pastina per Foulon. La mossa risulta azzeccata perchè il diciottenne pennella l’assist vincente per Sau. Il pari, però dura poco. Ilicic sale di nuovo in cattedra e confeziona i due gol di Toloi e Zapata. Nel finale arriva la quarta marcature di Muriel. Le streghe restano comunque ancora al decimo posto a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Serie B

Turno di riposo per il campionato cadetto. La Salernitana, reduce da due sconfitte, è attualmente seconda in classifica con 31 punti, tre in meno della capolista Empoli ed un in più del duo al terzo posto, formato da Cittadella e Monza.

Serie C

Riparte dopo la lunga sosta, la terza serie Nazionale. Ottimo punto per l’Avellino che pareggia 1-1 in casa del Teramo. I locali vanno avanti dopo appena 9′ con Bombagi che risolve una mischia in area a seguito di un calcio di punizione. Al 57′ il pari dei lupi con il rigore trasformato da D’Angelo. Le due squadre restano così appaiate al terzo posto.

La Turris si dimostra avversario ostico per le grandi, fermando il Bari al “San Nicola”, sull’1-1. I baresi hanno un calcio di rigore dopo appena 63” ma Antenucci calcia alto. All’11 i pugliesi vanno ancora vicini al vantaggio quando Di Cesare, tutto solo, colpisce in pieno la traversa. Il forcing biancorosso viene interrotto dai corallini al 28′ quando, dopo una ripartenza, Da Daalt pennella un cross per la testa di Giannone che insacca. Dopo un’altra traversa, però, arriva il pareggio dei galletti con un missile dai 30 metri di D’Ursi che impietrisce Abagnale. La ripresa è un monologo barese ma ancora la traversa ed un super Abagnale mantengono il risultato.

Riparte la Casertana che batte 3-2 il Catania. Il vantaggio dei rossoblù arriva al 17′ con il colpo di testa di Turchetta. Pari al 21′ con il sinistro dal limite di Piccolo. Al 46′ Carillo, sugli sviluppi di un corner, approfitta di un’uscita a vuoto del portiere per riportare avanti i falchetti. Al 65′ Cuppone da due passi cala il tris. Nel finale il gol della speranza di Manneh per i siciliani che, però, non cambia le sorti dell’incontro. Il successo consente ai casertani di agganciare la Viterbnese al quindicesimo posto, nonostante abbiano una gara in meno.

Male le due salernitane: quarta sconfitta consecutiva per la Paganese che cede al Potenza per 1-0 grazie alla rete al 4′ di Ricci . I bianco-stellati restano così al penultimo posto.

Sfortunata la Cavese, fanalino di coda, che resiste al Palermo ma viene castigata nel recupero da Rauti di testa.

