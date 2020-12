L’altra Campania: l’Avellino espugna Potenza, sprofonda la Casertana

Si sono svolti due recuperi nel Girone C della serie C, riguardanti due squadre campane, ovvero Casertana e Avellino.

Male i falchetti che perdono in casa per 2-0 contro la Vibonese. Il vantaggio ospite allo scadere del primo tempo con un diagonale mancino di Berardi che è finito all’angolino dove nulla ha potuto il portiere Avella. All’86’ Plescia raddoppia che, lanciato, sul firo del fuorigioco sulla trquarti, s’incunea in area a batte Avella in uscita. In pieno recupero i casertani restano in 10 uomini per l’espulsione di Carillo per fallo da ultimo uomo su Plescia. La squadra di Caserta, dunque, resta nei bassifondi della classifica.

Tornano alla vittoria, invece i bianconeri che, dopo due soli punti conquistati nelle ultime quattro gare, espugnano il campo del Potenza per 1-0. Mattatore di giornata Maniero che, con un preciso colpo di testa, devia in porta un calcio di punizione.

Gli avellinesi salgono in classifica al settimo posto con 18 punti ma ancora due partite da recuperare.