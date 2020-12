Incredibile in Spagna – Leo Messi multato per l’omaggio a Maradona!

Messi multato di 600€ per aver esibito la maglia del Newell’s nel ricordo di Diego Maradona

Il comitato della Liga Spagnola ha deciso di multare il giocatore del Barcellona Leo Messi per aver reso omaggio a Diego Armando Maradona, indossando la maglia numero 10 del Newell’s Old Boys, la squadra per cui Messi fa il tifo nelle quali fila ha giocato Maradona nel 1993.