Di Fusco: “Cabrini meglio stia zitto, anche alla Juve hanno gli scheletri nell’armadio”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli negli anni d’oro di Maradona, è intervenuto in diretta nel corso di “Radio Goal”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli negli anni d’oro di Maradona, è intervenuto in diretta nel corso di “Radio Goal”, trasmissione radiofonica condotta da Walter De Maggio sulle onde di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso dell’intervista, Di Fusco si è scagliato contro Cabrini e la Juventus:

“Mi hanno dato fastidio le dichiarazioni di chi ha conosciuto Maradona e non Diego persona. Cabrini e Mughini non lo conoscevano, non basta giocare contro o fargli un’intervista perchè chi ha vissuto Diego lo ha visto in tutti i suoi stati d’animo. La sua vita privata era solo sua e nessuno doveva entrarci. Le parole di Cabrini sono inutili, sappiamo benissimo cosa hanno combinato certi giocatori della Juve, anche loro hanno gli scheletri nell’armadio“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 2 dicembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

AZ Alkmaar-Napoli, streaming e tv: dove vedere l’Europa League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Strage Viareggio: Pg Cassazione chiede nuovo processo per l’ex ad Moretti