Ziliani, Juve-Sassuolo: “Dovevano essere espulsi due bianconeri, invece il rosso l’ha visto solo Obiang”

Il giornalista parla si Juventus-Sassuolo e si esprime sull’arbitraggio del match

Paolo Ziliani ha commentato Juventus-Sassuolo tramite il suo profilo Twitter. Il giornalista in particolare si è soffermato sull’espulsione di Obiang dei neroverdi, ma ha sottolineato come anche come tra i bianconeri ci fossero dei giocatori che avrebbero meritato a loro volta il cartellino rosso.

Questo il suo tweet:

Ricapitolando in #JuveSassuolo ci sono tre giocatori passibili di cartellino rosso: #Bonucci dopo 12’ per fallo da ultimo uomo su #Caputo lanciato a rete, poi #Bentancur (plurirecidivo) e #Obiang. Il VAR fa espellere solo quello del Sassuolo. Giustamente. Ma era solo il terzo. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 11, 2021

