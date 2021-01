Napoli-Empoli, Cozzi: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, Napoli tra le migliori della A”

Napoli-Empoli, Cozzi nel dopopartita

Al termine della sfida di Coppa Italia tra l’Empoli e il Napoli, l’allenatore dei toscani Cozzi ha rilasciato delle dichiarazioni alla Rai. Ecco quanto riportato:

“L’obiettivo di questa partita era quella di confrontarci con quelli bravi e far fare ai nostri giovani un’esperienza bella contro una delle migliori squadre della Serie A. Non ci siamo snaturati, ci siamo riconosciuti, quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto. Il risultato è negativo, ma la prestazione è positiva. Bajrami? E’ un giocatore di talento. Riesce ad essere situazionale in tutte le sue giocate, riesce a capire come si svolge il gioco intorno a lui. Ha un gran controllo, anche in velocità, e un buon tiro. E’ uno di quei tipi di calciatori che nella nostra squadra possono fare la differenza.”

